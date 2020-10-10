İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan el-Ahres'e destek
Dünya

Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan el-Ahres'e destek

İsrail hapishanesinde 76 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:09
ABONE OL

Gazze ve Refah kentlerinde İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde açlık grevini sürdüren Ahres için uluslararası insan hakları kurumlarına seslendi.

Uluslararası kurumlardan Ahres'in hayatının kurtarılması için harekete geçmesini isteyen göstericiler, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Ellerinde Ahres'in fotoğrafı ve "Esir Mahir el-Ahres'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, tutuklunun bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.