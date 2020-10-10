Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan el-Ahres'e destek

AA 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:09

Gazze ve Refah kentlerinde İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde açlık grevini sürdüren Ahres için uluslararası insan hakları kurumlarına seslendi.

Uluslararası kurumlardan Ahres'in hayatının kurtarılması için harekete geçmesini isteyen göstericiler, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Ellerinde Ahres'in fotoğrafı ve "Esir Mahir el-Ahres'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, tutuklunun bir an önce serbest bırakılmasını istedi.



İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.



Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.



