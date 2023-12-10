Gazzelinin eline silah vererek propagandaya girişen İsrail'in çirkin oyunu deşifre oldu

İşgalci İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan bugüne kadar yaklaşık 18 bin Filistinli sivili katletti, 48 bin 780 sivilin ise yaralanmasına neden oldu. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, savaş suçu işleyerek hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, camileri de bombaladı. İsrail yönetimi, Gazze'deki sivillere güvenli bölgeler ilan ettiği alanlara gitmesi için havadan broşürler de attı. Buna rağmen İsrail, siviller o bölgelere gidince güvenli bölge ilan ettiği alanları da bombaladı. Hiçbir hukuka uymayan, sivillerin durumunu gözetmeyen ve güvenli bölge sözlerini yerine getirmeyen İsrail, dünya kamuoyunu yanıltmak için ise çeşitli uygulamalara başvurdu.

SİVİL OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazze'de yaklaşık 100 erkeği gözaltına alan İsrail güçleri, bu kişileri iç çamaşırına kadar soydu, diz çöktürdü ve kişilerin gözlerini bağladı. Bu görüntüleri yayınlayan İsrail, insanlık dışı olan ve şoke eden görüntülerdeki bu kişilerin HAMAS üyesi olduğunu da iddia etti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gazze'deki erkeklerin Birleşmiş Milletler okuluna sığınan sivil erkekler olduğunu El Jazeera kanalı duyurdu. Fotoğraflardaki kişilerin akrabaları gözaltına alınanlardan birkaçının işvereni, gruptakilerin en azından bir bölümünün sivil olduğunu açıkladı.

ÇIPLAK BIRAKTIKLARI SİVİLLERE ZORLA SİLAH VERDİLER! ÇEKİMİ TEKRAR TEKRAR YAPTILAR

Gözaltına alarak işkence edilen sivillerin hangi tarihlerde gözaltına alındığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz perşembe günü sosyal medyada görüntüleri yayınlanmıştı. Gözaltındakilerin sivil olduğuna dair çıkan haberlerin ardından bu sefer İsrail ordusu farklı bir propagandaya girişti. İsrail yönetimi yeni görüntüler servis etti. Çıplak olan bir Gazzeli sivil erkeğin eline zorla silah vererek kameraya çeken İsrail güçlerinin bu çekimi defalarca yaptığı da ortaya çıktı.

İSRAİL PROPAGANDASINI MADDE MADDE DEŞİFRE

Bir sosyal medya kullanıcısı olan Aydın Öztürk, "İsrail'in propagandasını madde madde deşifre ediyoruz" diyerek görüntüleri şu şekilde analiz etti: "İsrail bir propagandası videosunun daha yalanları ortaya çıktı. İsrail güçleri, Gazze'de sivilleri "Hamas üyeleri" diye toplayıp, iç çamaşırlarına kadar soydu ve ellerine silah vererek propaganda yapmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.

ELİNE SİLAH VERİLEN BEYT LAHİA'DAKİ KÜÇÜK BİR ALÜMİNYUM ATÖLYESİNİN SAHİBİ

Sosyal medya kullanıcısı Zeki Bahçe ise İsrail güçleri tarafından eline silah verilen ve 'HAMAS üyesi yakalandı' propagandası yapılan kişinin normal hayattaki fotoğrafını paylaşarak Gazzeli sivilin aslında kim olduğunu o da şöyle açıkladı: "Adı: Munir Qeshta al-Masry.. Gazze'nin Beyt Lahia bölgesinde küçük bir alüminyum atölyesinin sahibi. İşgalci itrail güçleri bugün Munir Qeshta al-Masry'i iç çamaşırına kadar soyup, eline bir silah vererek onu dünyaya "Hamas mensubu silahıyla teslim oldu" diye tanıttı. Dünyada bu alçakların algısını yuttu öyle mi?"

SUÇSUZ SİVİLLERE SUÇ İSNAT ETMEK İÇİN BIÇAK BIRAKMIŞLARDI

Bilindiği üzere Batı Şeria'da da hiçbir suçu olmayan Filistinli sivillere İsrail askerleri saldırdığında ve yere yığılan Filistinli'nin hemen yanı başına bıçak bıraktığına dair görüntüler de geçmiş yıllarda ortaya çıkmıştı. İsrail suçsuza suç isnat etmek için bu yönetimi yıllardır kullanıyor. İsrail yönetimi hukuksuz bir yapı olduğunu hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da da ortaya koyuyor.