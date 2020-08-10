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Dünya

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refak Sınır Kapısı üç günlüğüne açılacak

İşgalci İsrail'in ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı 'istisnai durumlar' için 3 günlüğüne çift yönlü olarak açılacak.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14
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Filistin'in Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı, yarından itibaren Mısır'da mahsur kalanların dönüşü, Filistinli yolcuların çıkışı için 3 günlüğüne çift yönlü olarak açılacak.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı. Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak birkaç kez açılan sınır kapısı, ilk kez çift yönlü olarak açılacak.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.



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