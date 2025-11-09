Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinin İsrail ordusunun kontrolünde kalan kısmında mahsur kalan mensuplarıyla yaşanabilecek muhtemel bir çatışmadan İsrail'i sorumlu tuttu.



Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Refah'ta kendi kontrolü altındaki bölgede bulunan ve kendilerini savunan mücahitlerimizle yaşanabilecek her türlü çatışmadan tamamen sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Teslim olmak ve düşmana boyun eğmek Kassam Tugayları'nın kitabında yazmaz." denildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkeste belirlenen "Sarı Hat" sınırının İsrail tarafında tünellerde mahsur kaldığı belirtilen 200 kadar Kassam Tugayı mensuplarına "güvenli geçiş" sağlanması için çabaların sürdüğü belirtiliyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, İsrailli esir asker Hadar Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişini önerdiğini aktarmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan üst düzey bir yetkili ise dün konuyla ilgili Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşarak, 2014'te İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırısı sırasında esir alınan Hadar Goldin'in cesedinin yerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

HAMAS, 2014'TE ESİR ALDIĞI İSRAİLLİ ASKERİN CESEDİNİ ATEŞKES KAPSAMINDA TESLİM EDECEĞİNİ DUYURDU

Hamas, İsrail ordusunun 2014'te Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında esir aldığı askerin cesedine ait kalıntıları, bugün teslim edeceğini duyurdu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, esir Hadar Goldin'in cesedinin bulunması için yürütülen yer tespit çalışmaları neticesinde, dün öğle saatlerinde İsrail ordusunun işgali altındaki Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampı'nda söz konusu kişinin cenazenin bulunduğu aktarılan açıklamada, esirin cesedine ait kalıntıların bugün yerel saatle 14.00'da teslim edileceği belirtildi.