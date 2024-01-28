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Dünya

Gazze'nin güneyinde İsrail'in saldırıları şiddetlendi! Han Yunus'ta 2 hastane abluka altına alındı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 115 gündür aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan zorlu soğuk hava koşullarının ikinci gününde, bölgenin güneyinde İsrail'in topçu saldırılarının şiddetlendiği Han Yunus'ta zorla yerinden etme operasyonları devam ediyor.

28 Ocak 2024 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Gazze'nin güneyinde İsrail'in saldırıları şiddetlendi! Han Yunus'ta 2 hastane abluka altına alındı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 115. gününde sürüyor.

İSRAİL SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDIĞI HAN YUNUS'TA 2 HASTANEYİ ABLUKA ALTINDA TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Filistinliler, şiddetli yağışların altında çocukları ve kurtarabildikleri eşyalarından birkaçıyla bölgenin en güneyinde yer alan Refah'a doğru güvenli yer arayışı içerisinde yol alıyor. İsrail, güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri tehcir ettiği bölgelere de saldırı ve askeri operasyon düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Refah'ın doğusundaki bir evi hedef alan hava saldırısında, çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail ayrıca savaş uçakları ve top atışlarıyla bölgenin farklı yerlerine saldırılar düzenledi. Bunlardan sonuncusu, Han Yunus'un batısındaki "Batn es-Semin" bölgesi ile bölgenin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı oldu.

Öte yandan İsrail güçleri Filistin Kızılayına bağlı Nasır ve El-Emel Hastanelerini 6 gündür kuşatma altında tutuyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları başta olmak üzere, Filistinli silahlı gruplar da Han Yunus şehrinde İsrail'e ait askeri araçları ve toplanma alanlarını hedef aldıklarını belirtiyor. Han Yunus'ta bu gelişmeler yaşanırken 6 ülke, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

01:56 Hollanda, "Hamas'a destek" iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

01:51 Almanya, UNRWA'ya geçici olarak yeni fonları onaylamayacağını duyurdu

01:45 İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

01:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen protestoların faydası olmadığını söyledi

00:44 Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

00:39 İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti

00:26 İsrail'den daha fazla ülkeye "UNRWA'ya finansal desteği kesme" çağrısı

00:23 İsrail'in ablukası altındaki Nasır Hastanesinde 150 cenaze toplu mezara defnedildi

00:19 İsrail saldırılarını yoğunlaştırdığı Han Yunus'ta 2 hastaneyi abluka altında tutmaya devam ediyor

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