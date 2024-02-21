Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü

Açlık ve susuzluğun yaşandığı, temel ihtiyaçların bulunmadığı ve İsrail ordusunun engel olması nedeniyle insani yardımın ulaştırılamadığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sokağa dökülen öfkeli kalabalık "Yemek istiyoruz", "Yaşamak istiyoruz" ve "Halk bir torba un istiyor" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sıkılaştırdığı abluka neticesinde bölgede yaşanan yiyecek ve su eksikliğine dikkat çekmek için taşıdıkları tencerelere vurarak ses çıkardı.

Filistinli Yunus Ebu Verde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaşamak istiyor, kuşatma altındalar, gıda yok, su yok, ekmek bulunmuyor. İnsanlar hayvan yemi yiyor ve dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi yemek yemek istiyor. " dedi.

Mahmud Yunus da "Yemek istiyoruz, eğitim ve gıdadan mahrum kalan çocukların suçu ne? Savaş istemiyoruz, çocuklarımızı yetiştirmek, barış ve özgürlük içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Gazzeli Yunus, "Çocuklarımızın bir gece rahat uyumalarını ve doymalarını istiyoruz, savaş istemiyoruz." diye devam etti.

İçinde bulundukları durumdan yakınan Yunus, "Oğlumun suçu ne ki ölüyor? Evimiz yıkılıyor, çocuklarım sokaklarda kalıyor. 4 ay geçti annemi görmedim." ifadelerini kullandı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyine uygulanan, insanları hayvan yemi yemek zorunda bırakan ablukanın kaldırılmasını istedi.

- BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI, DİĞER YANDAN AÇLIK



İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'de 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret edilerek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.