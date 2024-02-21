İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9229
  • EURO
    33,4967
  • ALTIN
    2019.13
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü
Dünya

Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir ablukasını sıkılaştırdığı ve saldırılarını sürdürdüğü, Birleşmiş Milletler'in (BM) 'kıtlığın eşiğinde' olduğunu duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca Filistinli, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için gösteri düzenledi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü
ABONE OL

Açlık ve susuzluğun yaşandığı, temel ihtiyaçların bulunmadığı ve İsrail ordusunun engel olması nedeniyle insani yardımın ulaştırılamadığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sokağa dökülen öfkeli kalabalık "Yemek istiyoruz", "Yaşamak istiyoruz" ve "Halk bir torba un istiyor" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sıkılaştırdığı abluka neticesinde bölgede yaşanan yiyecek ve su eksikliğine dikkat çekmek için taşıdıkları tencerelere vurarak ses çıkardı.

Filistinli Yunus Ebu Verde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaşamak istiyor, kuşatma altındalar, gıda yok, su yok, ekmek bulunmuyor. İnsanlar hayvan yemi yiyor ve dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi yemek yemek istiyor. " dedi.

Mahmud Yunus da "Yemek istiyoruz, eğitim ve gıdadan mahrum kalan çocukların suçu ne? Savaş istemiyoruz, çocuklarımızı yetiştirmek, barış ve özgürlük içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Gazzeli Yunus, "Çocuklarımızın bir gece rahat uyumalarını ve doymalarını istiyoruz, savaş istemiyoruz." diye devam etti.

İçinde bulundukları durumdan yakınan Yunus, "Oğlumun suçu ne ki ölüyor? Evimiz yıkılıyor, çocuklarım sokaklarda kalıyor. 4 ay geçti annemi görmedim." ifadelerini kullandı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nin kuzeyine uygulanan, insanları hayvan yemi yemek zorunda bırakan ablukanın kaldırılmasını istedi.

- BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI, DİĞER YANDAN AÇLIK

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'de 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret edilerek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.