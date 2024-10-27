Gazze'nin kuzeyinde vahşi katliam! İsrail kadın ve çocuk demeden en az 55 kişiyi şehit etti

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 387. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ BEYT LAHİYA'YA SALDIRISINDA EN AZ 35 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Batı Kavşağı yakınlarında 5 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları civardaki evlere taşımak zorunda kaldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın, modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım ve zorla yerinden edilme biçimlerinden biri olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplum ve kurumlarının, cani ABD iradesine teslim olması ve işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki halkı evlerini terk etmeye zorlaması karşısında sessiz kalması nedeniyle yüzbinlerce kişinin maruz kaldığı bu soykırımdan sorumlu olduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ CİBALİYA'YA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarının havadan bombalandığı aktarıldı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

15:08 İsrail ordusunun, Gazze'de yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaraland

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

Lübnan'daki çatışmalarda biri binbaşı 4 İsrail askeri daha öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya kentine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

Bahreyn, Ürdün, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bazı Müslüman toplum liderleri, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediklerini açıkladı

00:01 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda en az 35 Filistinlinin öldüğü belirtildi.