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Dünya

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrailli asker daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi.

AA5 Aralık 2023 Salı 10:47 - Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrailli asker daha öldürüldü
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

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