Gazze'nin kuzeyine 26 tır gıda yardımı ulaştırıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, şeker, pirinç, un ve ton balığı gibi bazı zorunlu ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımların bölgeye geçen iki gün içinde ulaştığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve hükümetin talimatlarıyla uluslararası kurumların koordinasyonu çerçevesinde Gazze'nin kuzeyine yardımları taşıyan 26 tırın ulaştığı ifade edilen açıklamada, yardım tırlarının Batı Şeria'daki Sosyal Kalkınma Bakanlığı ekipleri tarafından hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada Bakanlığın, ilerleyen günlerde Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine de yardım tırlarının ulaştırılması konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının, saldırıların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki çeşitli bölgelere 7 bin 700 tır yardım ulaştırdığı ve ihtiyaç sahibi 180 bin aileye de nakdi yardım sağlandığı kaydedildi.