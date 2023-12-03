Gazze'ye 100 tır daha insani yardım ulaştı

Filistin Kızılayı, İsrail ile Hamas arasında varılan "insanı ara"nın dün sona ermesiyle saldırıların yeniden başladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 100 tırın girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan insani yardım yüklü 100 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ifade edildi.

Gazze'ye çeşitli ülkelerden gönderilen yardımlar, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır Kızılayı koordinasyonuyla ulaştırılıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 252 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.