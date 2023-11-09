İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5352
  • EURO
    30,6168
  • ALTIN
    1790.21
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Gazze'ye 187 tır insani yardım daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 297 yardım tırı daha girdiğini duyurdu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 03:22 - Güncelleme:
Gazze'ye 187 tır insani yardım daha ulaştı
ABONE OL

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 8 Kasım'da 81, 9 Kasım'da 106 olmak üzere toplam 187 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 756 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.