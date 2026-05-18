Gazze'ye 250 mil uzaklıkta Sumud'a İsrail saldırısı! Asker görünümlü katiller teknelere çıkmaya başladı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.

Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.

İSRAİL ORDUSU, ULUSLARARASI SULARDAKİ KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NU ELE GEÇİRMEK İÇİN SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, "İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu." bilgisini paylaşarak, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını bildirdi.

- İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun üyesi İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani, filonun "Gazze'deki kuşatmayı sona erdirmeyi hedeflediğini" belirterek bu misyona "Avrupa'dan destek verilmesi gerektiğini hissettiği için katıldığını" bildirdi.

10.33 Küresel Sumud Filosu Kriz Masası: Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu

00.10 Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.