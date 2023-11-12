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Dünya

Gazze'ye 53 tır insani yardım daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 53 insani yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi. Ekipler yardımın Mısır Kızılayından alındığını belirtti.

AA12 Kasım 2023 Pazar 00:22 - Güncelleme:
Gazze'ye 53 tır insani yardım daha ulaştı
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Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

TOPLAM 904 YARDIM TIRI GAZZE'YE ULAŞTI

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

  • Gazze
  • insani yardım

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