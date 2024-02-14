İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7365
  • EURO
    32,9475
  • ALTIN
    1966.92
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'ye açlık soykırımı! İsrail sevkiyatı yasaklamayı sürdürecek
Dünya

Gazze'ye açlık soykırımı! İsrail sevkiyatı yasaklamayı sürdürecek

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, zorla aç ve susuz bırakarak, kıtlığa sürükledikleri Gazze Şeridi'ne un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini açıkladı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 04:31 - Güncelleme:
Gazze'ye açlık soykırımı! İsrail sevkiyatı yasaklamayı sürdürecek
ABONE OL

Smotrich, X sosyal medya hesabından İsrail'in insanlık felaketine yol açtığı Gazze'de un sevkiyatını durdurmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Gazze'ye ulaştırılacak un yardımının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla dağıtılacağını kaydeden Smotrich, un sevkiyatını engelleme kararı aldığını belirtti.

Smotrich, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın Hamas ile "işbirliği yaptığı" iddiasında bulunarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli bir şekilde "Hamas'ın eline geçmeyecek başka bir dağıtım mekanizmasını inceleyeceklerini" ifade etti.

ABD merkezli "Axios" haber sitesinde İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Smotrich'in, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatının Gazze'ye ulaştırılmasını haftalardır engellediği kaydedilmişti.

BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI, DİĞER YANDAN AÇLIK

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.