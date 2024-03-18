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Dünya

Gazze'ye aylar sonra düzenli insani yardım! İkinci konvoy bölgeye ulaştı

Yaklaşık 4 aydan bu yana ikinci yardım partisi Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya şehrine ulaştı.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 02:31 - Güncelleme:
Gazze'ye aylar sonra düzenli insani yardım! İkinci konvoy bölgeye ulaştı
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Gazze'nin kuzeyine ikinci insani yardım konvoyu girdi. Yardımları taşıyan tırlar, Salahuddin Caddesi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaştı. Getirilen yardımlar Cibaliya'daki UNRWA deposuna indirildi.

9 İNSANİ YARDIM TIRI ULAŞTI

İsrail ordusu, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya beldelerini içeren Kuzey Gazze Şeridi vilayetine 9 tırdan oluşan sınırlı insani yardımın girişine izin verdi.

Un, pirinç, konserve yiyecek ve şeker içeren ve Filistinli aşiretlerle işbirliği içinde Gazze hükümetinin güvenlik servislerinin himayesinde Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaşan yardım sevkiyatı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait depolara yerleştirildi.

AYLAR SONRA...

Gazze savaşıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere hükümete bağlı olarak sosyal medya üzerinde kurulan "İç Cephe" plaftormundan dün yapılan açıklamada, 12 tırlık insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığı belirtilmişti.

UNRWA, Gazze hükümetine bağlı emniyet güçleri ve Filistinli aşiretlerin işbirliğinde ilk düzenli yardım dağıtımını dün gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 4 ay sonra gerçekleşen bu yardıma erişebilmek için yüzlerce Filistinli UNRWA'ya ait bir dağıtım merkezine akın etmiş ve yardım dağıtımı kapsamında her aileye 5 kilogramlık un verilmişti.

Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

  • Gazze
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