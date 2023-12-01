Gazze'ye bomba yağıyor! İsrail, en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'Nİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı farklı noktalarını bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İSRAİL, GAZZE'DE "İNSANİ ARA"NIN BİTMESİNİN ARDINDAN 3 SAAT İÇİNDE 32 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 32 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani aranın bitmesinin ardından 3 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 32'ye çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, GÜVENLİ BÖLGE OLACAĞINI İDDİA ETTİĞİ HAN YUNUS'U SAVAŞ ALANI İLAN ETTİ

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti.

İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor.

İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas: Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e ait.

İsrail ordusu "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı.

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine "çok iyi ve nazik" davrandığını söyledi.

İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail ordusunun saldırılara yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında 7 gün uygulanan ve bu sabah sona eren "insani ara"nın sağlık sistemine faydası olmadığını belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak." açıklaması yaptı.

Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

03:30 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

03:15 Cezayir'de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "soykırım suçları" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

02:06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

01:43 Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için güvenli alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.

00:44 İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı.

00:28 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi.

00:20 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.