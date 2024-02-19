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Dünya

Gazze'ye bugün de yardım girişi olmadı

Filistin Kızılayı, bugün, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye hiçbir yardım tırının girmediğini açıkladı.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Gazze'ye bugün de yardım girişi olmadı
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Refah Sınır Kapısından yardım girişlerinde bugün de sorun yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bugün Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim'den ise 9 tırın girdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından dün yapılan açıklamada, İsraillilerin, Mısır ile İsrail arasındaki Nitzana Sınır Kapısında (El-Uca) düzenlediği ve yardım tırlarının denetlenmesini engelleyen gösterileri nedeniyle Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan ise 123 tırın girdiği aktarılmıştı.

Filistin Kızılayı şubat başında yaptığı açıklamada, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından günlük ortalama 95 tırın geçiş yaptığını dile getirmişti.

İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasilerin tabanını oluşturan gruplar, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli "Kanal 12" televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.

  • Filistin Kızılayı
  • Gazze
  • Refah Sınır Kapısı

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