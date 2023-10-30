Gazze'ye giren İsrail askerleri geri çekildi

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi.



Selahaddin Caddesi'ne kadar giren İsrail askeri araçları bölgeden tamamen çekildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.