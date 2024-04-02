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Dünya

Gazze'ye gönderilen 240 tonluk insani yardım GKRY'ye geri dönüyor

Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım teslim edilmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geri dönüyor.

IHA2 Nisan 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Gazze'ye gönderilen 240 tonluk insani yardım GKRY'ye geri dönüyor
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İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla ulaştırılması planlanan yardımlarda tehlikeye girdi. GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, saldırının ardından faaliyetlerini askıya alan WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardımın teslim edilmeden GKRY'ye geri döneceğini ifade etti.

Gotsis, WCK'nın faaliyetlerini askıya almadan önce yaklaşık 100 ton yardımı bölgeye teslim ettiğini açıkladı. Gotsis, yardımların ne zaman devam edeceği hakkında tarih belirmedi.

İLK GEMİ 12 MART'TA YOLA ÇIKMIŞTI

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğiyle 200 tonluk ilk yardım gemisi 12 Mart'ta GKRY'nin Larnaka Liman'ında Gazze'ye doğru yola çıkmış, 15 Mart'ta Gazze'ye ulaşmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise GKRY'den yola çıkan 3 yardım gemisi ise dün akşam saatlerine Gazze'ye varmıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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