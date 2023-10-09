Gazze'ye Nekbe tehdidi! İsrail milyonlarca Filistinliyi sürgün etmeye hazırlanıyor

Önceki gece İsrail Güvenlik Kabinesi'nin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı açıklandı. Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi. İsrail ordusundan dün gece saatlerinde yayınlanan bir videoda sivil halktan Gazze'yi terkederek güvenli yerlere gitmeleri tehdidinde bulundu.

CAMİLERİ BİLE HEDEF ALDILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail güçleri, aralıksız olarak düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de 78'i çocuk 413'ten fazla Filistinliyi şehit etti. 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Son iki günde Batı Şeria'da da 8 Filistinli katledildi.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camii yıkıldı.

ELEKTRİK KESİLDİ, MAL GİRİŞİ YASAKLANDI



Gazze'ye giriş çıkışları kapatan İsrail güçleri akaryakıt ve mal girişini yasaklama kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

YERLEŞİMCİLER TAHLİYE EDİLİYOR



İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

TANKLARI SEVK EDİYOR



Diğer yandan İsrail ordusunun, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştirdiği görüldü. Gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu hazırlığında olma ihtimalini güçlendirdi.