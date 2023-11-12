Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.
Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.
Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.BÜTÜN HASTANELER HİZMET DIŞI KALDI
Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.