İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu
Dünya

Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu

İşgalci İsrail Gazze'ye saldırılarını 37. günde de aralıksız sürdürüyor. Gazze'nin kuzeyindeki Çocuk Hastanesi'ne yapılan bombardıman sonrası kayıplar gitgide artıyor. Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne düzenlenen alçak saldırı sonucunda 2 doktorun daha şehit olduğu belirtildi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 05:01 - Güncelleme:
Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu
ABONE OL

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

İşgalci İsrail insanlık suçu işlemeye doymuyor... Gazze'de çocuk hastanesi bombalandı

Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

ŞİFA HASTANESİN'DE İKİ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şifa Hastanesi'nde bütün insanlık ölüyor: Yaralılar ve hastalar ölümle burun buruna

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

BÜTÜN HASTANELER HİZMET DIŞI KALDI

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlardan Gazze'deki sağlık krizine tepki: "Bebekler ölümle mücadele ediyor"

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

Filistinlilerin acınası çaresizliği: Gazze'ye paraşütle tıbbi yardım gönderildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.