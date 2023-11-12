Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

İşgalci İsrail insanlık suçu işlemeye doymuyor... Gazze'de çocuk hastanesi bombalandı Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şifa Hastanesi'nde bütün insanlık ölüyor: Yaralılar ve hastalar ölümle burun buruna Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlardan Gazze'deki sağlık krizine tepki: "Bebekler ölümle mücadele ediyor" Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

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