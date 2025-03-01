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Dünya

Gazze'ye saldırılar yeniden başlarsa İsrail'e ''ateş yağdıracağız'' tehdidi

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yeniden başlaması halinde İsrail'e 'ateş yağdıracakları' tehdidinde bulundu.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Gazze'ye saldırılar yeniden başlarsa İsrail'e ''ateş yağdıracağız'' tehdidi
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Ramazan dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Filistin halkına ve Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarındaki mücahit kardeşlerimize destek olma yönündeki duruşumuzun ve dini, insani ve ahlaki bağlılığımızın kararlılığını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesten kaçmaya ve ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için oyalama yoluna gittiğine dikkati çeken Husi, "Gazze'ye savaşın geri dönmesi durumunda düşman rejimin (İsrail) tüm bölgelerine ve özellikle Tel Aviv olarak isimlendirilen işgal altındaki Yafa'ya ateş yağdıracağız." dedi.

Husi, İsrail'e karşı "çeşitli yollardan askeri müdahaleye geri döneceği" tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.

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