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Dünya

Gazze'yi görmeyen Dürzi liderden ''soykırım'' yalanı! Süveyda için Trump'tan yardım istedi

İsrail'deki Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj ileterek, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşayan Dürzileri koruması çağrısında bulundu.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 07:18 - Güncelleme:
Gazze'yi görmeyen Dürzi liderden ''soykırım'' yalanı! Süveyda için Trump'tan yardım istedi
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İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in Gazze'de dünya tarafından suçlandığı soykırıma değinmeyen Tarif, Süveyda'da soykırım yaşandığını ileri sürdü.

Tarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi aracılığıyla Trump'a ilettiği mesajında, Suriye'deki "radikal silahlı grupların sivil Dürzi nüfusa yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini" iddia ederek ABD Başkanı Trump'tan Dürzileri korumasını istedi.

Suveyda'da yaşananların temel hakların ihlali ve insanlığa karşı suçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tarif, ABD'nin sessiz kalmasının endişe verici olacağını ifade etti.

- ⁠SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırmaya başladı, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, hatta sayının daha da yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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