Gazze'yi parçalayan soykırımcı İsrail sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Morag Koridoru" olarak isimlendirdikleri, Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran hatta 36'ncı Tümenin yerleştiğini duyurdu. Adraee, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ncı Tümen'in çarşambadan bu yana "Morag Koridoru"ndan güney bölgelerine saldırılarını devam ettirdiğini belirtti. Adraee, 36'ncı Tümen tanklarının Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri de hesabında paylaştı.

Sağlık kaynaklarından AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus kentindeki bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Filistinlilerin naaşları ve yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:37 ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

03:52 İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine saldırısında 5 Filistinli öldü

03:44 İsrail'de on binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminden saldırıları derhal durdurmasını istedi

03:31 Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi Truman'a bağlı bir ikmal gemisini balistik füze ile hedef aldığını açıkladı

03:29 İsrail basını, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını "garip ve mantıksız" şeklinde değerlendirdi

02:31 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki İngiliz milletvekilini havalimanında alıkoyup ülkeye sokmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti

02:17 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru"ndan Refah kentine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu

02:08 İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenledikleri saldırılarla yarattıkları yıkımla övünerek, "Artık Refah olmayacak!" ifadesini kullandı

01:39 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

00:01 Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu belirtildi