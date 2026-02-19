İSTANBUL 13°C / 7°C
19 Şubat 2026 Perşembe
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'yi yönetecek komite: Polis gücü kurmayı hedefliyoruz
Dünya

Gazze'yi yönetecek komite: Polis gücü kurmayı hedefliyoruz

Gazze'de ateşkes kapsamında oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) polis gücü kurulacağını duyurdu.

19 Şubat 2026 Perşembe 17:08
NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin yıllarca süren İsrail saldırıları yıkım ve yaşanan acılara rağmen halkına hizmet etmeye hazır, yetenekli ve yeniden inşa sürecini yönetecek Filistinlilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurmayı hedeflemektedir. Görevlendirme süreci, polis gücünde hizmet isteyen nitelikli kadın ve erkeklere açıktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de bombardıman ve yerinden edilme gibi zor koşullar altında görev yapan polislerin çalışmalarının takdirle karşılandığı açıklamada, gelecek aşamada polisin güçlendirilmesi ve profesyonelliğinin pekiştirilmesinin gerektiği aktarıldı.

