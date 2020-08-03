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  • Gazze'ye hava saldırısı... Hamas: İsrail dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor
Dünya

Gazze'ye hava saldırısı... Hamas: İsrail dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada 'İsrail ayrıca iç siyasette yaşadığı bunalım ve giderek kötüleşen siyasi şartlar nedeniyle dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor.' ifadeleri kullanıldı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:27
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki direniş güçlerine ait mevzileri hedef alması "saldırganlık ve gerginliği tırmandırma mesajı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "İsrail kendi içinde yaşadığı krizleri, Gazze halkına taşımayı hedefliyor. İsrail ayrıca iç siyasette yaşadığı bunalım ve giderek kötüleşen siyasi şartlar nedeniyle dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin direnişinin işgal güçlerinin plan ve düşüncelerinin farkında olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in kendi iç krizlerini Gazze'ye taşımasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları gece yarısından sonra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi El-Karara'ya saldırı düzenlemişti. İsrail güçleri daha sonra da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Filistin Halk Direniş Komitelerine ait bir askeri alanı roketle hedef almıştı.

İsrail bir süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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