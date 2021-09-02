Gece Kargaşa Birimi'nin faaliyetleri 5 gündür sürüyor

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 02:47 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:47

Gazze'nin güneyindeki Rafah kentinin doğusundaki tel örgü yakınında bir araya gelen "Gece Kargaşası Birimi"ne bağlı onlarca Filistinli genç, sınır boyunda meşaleler yaktı, araba lastiklerini ateşe verdi.



Protestocu gençlere karşı İsrail askerleri, yoğun göz yaşartıcı gaz bombası ve gece karanlığı aydınlatan fişekler kullandı.

AA muhabirinin bölgedeki tanıklardan edindiği bilgiye göre, birçok genç İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından kısa süreli tedavi altına alındı.

Gece Kargaşa Birimi adı altında 5 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için, akşam geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

