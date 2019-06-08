Olay, Galler´in New Quay sahil kasabasında 31 Mart 2017´de meydana geldi. Marina Tilby (26) kız kardeşleri ve 4 aylık bebeği ile gece kulübünde sarhoş olduktan sonra evinin yatak odasında bebeğinin üzerinde uyuya kaldı.

BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden kız kardeşlerden birinin, yatak odasına girerek Tilby´nin altında kalan 4 aylık bebeği kurtardığı; ancak bebeğin ağzından kan geldiğini fark etmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. Bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANNE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Swansea Crown Mahkemesi´ne çıkarılan ve suçlu olduğunu itiraf eden Tilby´nin avukatı Dyfed Thomas´ın, "Çok sarhoştu. Çocuğunu kaybetmenin kederi içini dolduracak" dediği belirtilirken; çocuğun babasıyla da görüşmeyen Tilby´nin yaşanan olay sebebiyle `açıkça acı çektiği´ belirtildi.

Bunun üzerine Hâkim Paul Thomas´ın, "Kesinlikle kasıtlı bir ihmal söz konusu. 4 aylık bebeğin güvenliği annenin görevi ve sorumluluğudur. Anne ise bunu tamamen göz ardı etmiştir. O gece çok içtin ve o kadar sarhoştun ki bebeğinin üzerinde uyudun. Bebeğinin ağzından kan geldiğini dahi fark etmedin" dediği belirtildi.

İHMALKÂR ANNEYE HAPİS CEZASI

İngiliz basını, Marina Tilby´nin çıkarıldığı mahkemede, bebeğini ihmal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.