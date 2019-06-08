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Gece kulübüne götürdüğü bebeğin ölümünde ihmalle suçlanan anneye hapis

Galler´de, 4 aylık bebeğini gece kulübüne götüren; sarhoş halde bebeğinin üzerinde uyuyakalan ve bebeğin ölümünde kasıtlı ihmal ile suçlanan anneye 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

  • DHA
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Olay, Galler´in New Quay sahil kasabasında 31 Mart 2017´de meydana geldi. Marina Tilby (26) kız kardeşleri ve 4 aylık bebeği ile gece kulübünde sarhoş olduktan sonra evinin yatak odasında bebeğinin üzerinde uyuya kaldı.
 
BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
 
Olayı fark eden kız kardeşlerden birinin, yatak odasına girerek Tilby´nin altında kalan 4 aylık bebeği kurtardığı; ancak bebeğin ağzından kan geldiğini fark etmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. Bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 
ANNE MAHKEMEYE ÇIKARILDI
 
Swansea Crown Mahkemesi´ne çıkarılan ve suçlu olduğunu itiraf eden Tilby´nin avukatı Dyfed Thomas´ın, "Çok sarhoştu. Çocuğunu kaybetmenin kederi içini dolduracak" dediği belirtilirken; çocuğun babasıyla da görüşmeyen Tilby´nin yaşanan olay sebebiyle `açıkça acı çektiği´ belirtildi.
 
Bunun üzerine Hâkim Paul Thomas´ın, "Kesinlikle kasıtlı bir ihmal söz konusu. 4 aylık bebeğin güvenliği annenin görevi ve sorumluluğudur. Anne ise bunu tamamen göz ardı etmiştir. O gece çok içtin ve o kadar sarhoştun ki bebeğinin üzerinde uyudun. Bebeğinin ağzından kan geldiğini dahi fark etmedin" dediği belirtildi.
 
İHMALKÂR ANNEYE HAPİS CEZASI
 
İngiliz basını, Marina Tilby´nin çıkarıldığı mahkemede, bebeğini ihmal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

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