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Dünya

Geçen ay 5 bakanın görevden alındığı Nijerya'da kabine değişikliği yapıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Geçen ay 5 bakanın görevden alındığı Nijerya'da kabine değişikliği yapıldı
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Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede kabine değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda, geçen ay 5 bakanı görevden alan Tinubu, kabineye 7 yeni bakan atadı.

Tinubu, yemin törenin ardından yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinde iyileşmenin yakın olduğunu belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİ VURGUSU

Ülke ekonomisinin daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Tinubu, bu nedenle yeni bakanların göreve atandığını söyledi.

Devlet Başkanı Tinubu, 23 Eylül'de yönetimde "optimum verimlilik" sağlamak amacıyla hükümette devam eden reformların ardından aralarında Kadın İşleri Bakanı Uju-Ken Ohanenye, Kültür ve Turizm Bakanı Lola Ade-John ve Eğitim Bakanı Tahir Mamman'ın da bulunduğu 5 bakanı görevden almıştı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDEYDİ

Tinubu, bakanlarının performansları nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.

Bola Ahmed Tinubu, daha önce bazı bakanlık ve kurumların lağvedileceğini duyurmuş, ülkenin zorlu ekonomik durumunu iyileştirmek için Nijeryalıları desteğe davet etmişti.

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