Geçici ateşkeste 3. rehine takası! 14 İsrailli ile 3 yabancı teslim alındı

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 51. gününe ulaştı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlıklar sürüyor.

HAMAS, 14 İSRAİLLİ VE 3 YABANCI ESİRİ KIZILHAÇ YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

Gazze'deki hükümet, Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırılarında, Gazze Şeridi'ne 40 bin ton bomba attığını bildirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yağışlı havaya rağmen toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü.

İsrail ordusu: Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esir Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi.

Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, Hamas'ın elindeki bir İrlanda vatandaşı için "kaçırılan" yerine "kayıp" ifadesini kullanması üzerine, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi.

Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için çağrılarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Hamas'ın saldırılarının ve Gazze'de sivil Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin kınanmasının ideolojik değil insani bir mesele olduğunu" vurguladı.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtti

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskınların, kentin ekonomisinde milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını bildirdi.

14:24 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında 4 komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

İsrail'in bugün 39 Filistinli esiri serbest bırakacağı belirtildi

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli en eski tutuklu kadınlardan Meysun Musa el-Cibali, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra zor günler geçirdiklerini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında varılan insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne geçen yardım tırı sayısı 200 oldu

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi

İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu

İsrail ile ikinci tur esir takası kapsamında serbest bırakılan 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı

İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail'in Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03:50 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı bildirildi

03:21 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

02:16 İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü

02:12 Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi

01:24 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı

00:45 Alman milletvekili Wagenknecht Almanya'nın Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi

00:38 Katar, ABD ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü

00:09 Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur