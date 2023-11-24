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Dünya

Geçici ateşkeste ilk esir takası gerçekleşti

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin Mısır tarafına teslim edildiğini duyurdu. Tayland Başbakanı Thavisin ise Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı.

24 Kasım 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Geçici ateşkeste ilk esir takası gerçekleşti
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Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.

Thavisin, X sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda." ifadeleri yer aldı.

Thavisin, açıklamasında esirlere ilişkin detayların aktarılacağı mesajını verdi.

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