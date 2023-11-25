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Dünya

Geçici insanı arayı fırsat bildiler! Terör devleti İsrail'den alçak açıklama

Binlerce Filistinliyi hayattan koparan işgalci İsrail, 4 günlük aranın arayı fırsat bilerek alçak bir açıklamada bulundu. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, 4 günlük aranın ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceklerini açıkladı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 00:30 - Güncelleme:
Geçici insanı arayı fırsat bildiler! Terör devleti İsrail'den alçak açıklama
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz, esirlerin ailelerine seslenerek, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki İsrailli 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Mutabakat kapsamında taraflar Gazze'deki çatışmalara bugün yerel saatle 07.00'dan itibaren 4 günlük ara verecek.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze Şeridi
  • Filistin krizi

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