Geçici Notre Dame önerisi
Fransa’nın başkenti Paris’te yangının ardından küle dönerek kapatılan Notre-Dame katedralinin papazı Patrick Chauvet, ilginç bir teklifte bulundu.
Chauvet, Notre Dame’ın önüne ahşaptan geçici bir katedral yapılmasını teklif etti. Fransız CNews’e konuşan Chauvet “’Katedral beş yıl kapalı kalacak’ deyip hiçbir şey yapmamak doğru olmaz. Notre-Dame’ın önüne geçici bir katedral yapılamaz mı?” dedi. Chavuvet’ye göre yeni ahşap yapının “güzel, sembolik ve çekici” olması gerekiyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da bu fikri benimsediği düşünülüyor.
YANGININ NEDENİ KISA DEVRE
Öte yandan, Paris Emniyeti’nden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ifade edildi.
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