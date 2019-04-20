Geçici Notre Dame önerisi

Chauvet, Notre Dame’ın önüne ahşaptan geçici bir katedral yapılmasını teklif etti. Fransız CNews’e konuşan Chauvet “’Katedral beş yıl kapalı kalacak’ deyip hiçbir şey yapmamak doğru olmaz. Notre-Dame’ın önüne geçici bir katedral yapılamaz mı?” dedi. Chavuvet’ye göre yeni ahşap yapının “güzel, sembolik ve çekici” olması gerekiyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da bu fikri benimsediği düşünülüyor.

YANGININ NEDENİ KISA DEVRE

Öte yandan, Paris Emniyeti’nden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ifade edildi.