Geçiş kolaylığı adına Filistinliler fişleniyor

Amerikan Washington Post gazetesi terör devletinin jet hızında ve gerekçe göstermeden yaptığı gözaltı işleminin yüz tanıma teknolojisinden kaynaklandığını yazdı.

2 DAKİKADA GÖZALTI

İşgal güçleri, İsrail’in işgali altındaki bölgeler ile Filistin arasındaki Kaladiye Geçiş Noktası’na 85 milyon dolarlık sistemin kurulduğunu doğruladı. WP’ye konuşan İsrailli ordu yetkilileri 29 noktaya kamera kurulduğunu belirtti ve “Bu uygulama ile geçişler hızlandı” dedi. Yetkililer, fişleme yöntemi olarak kullandıkları sistemi Filistinlilere kolaylık olması için uygulamaya koyduklarını öne sürdü. Eskiden bir Filistinlinin güvenlik noktasında bir saate yakın bir süre bekletildiğini aktaran yetkililer, yeni teknoloji ile bu sürenin 2 dakikaya düştüğünü ifade etti. Her gün işçi olarak çalışmak amacıyla İsrail’e geçen binlerce Filistinliden biri olan Neceh El Mahseri ise sistemin sadece gözaltıları artırdığını ifade etti.