Gelini öz kızı çıktı! 2O yıllık gizem düğünde çözüldü

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:48

Geçtiğimiz ay 31 Mart tarihinde, Çin'de evlenmek üzere olan bir çiftin düğününde şoke eden olay yaşandı. Düğün sırasında damadın annesi, gelinin elindeki doğum lekesinin, 20 yıl önce yol kenarına bıraktığı kızının doğum lekesi ile aynı olduğunu fark etti.

Şaşkına dönen kadın, gelinin anne ile babasına dönerek kızlarının biyolojik mi, yoksa evlatlık almış olup olamayacaklarını sordu.

Gelinin anne ve babası, 20 yıldan fazla zamandır sırrı açıklayarak, kızlarını 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten bu yana kendileri ile yaşadığını söyleyince gelinin annesi büyük bir şok yaşadı. Gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğuldu.

Düğünde bir anda kaos yaşandı ve herkes sarılmaya, gözyaşı dökmeye başladı.

Damadın annesinin, gerçek kızını yol kenarına bıraktıktan sonra vicdan azabı duyduğu, her yerde kızını aradığı ifade edilirken, bulamayınca bir erkek bebeği evlat edindiği ortaya çıktı.

Biyolojik annesiyle tanıştığı bu anın "düğün gününden daha güzel" olduğunu söyleyen gelin, evlendiği kişinin kardeşi olduğu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayarak ağlamaya başladı, ama gerçek annesi kendisine damadın öz oğlu olmadığını söyleyince düğün devam etti ve çift evlendi.

Alışılmadık tören herkesi hayrete düşürse de, yıllarca süren araştırmalardan sonra bir anneyi kayıp kızıyla birleştirdi.