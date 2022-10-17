Gence'de 2. Karabağ Savaşı'nda yaşamını yitiren siviller anıldı

Gence'de, Ekim 2020'de Ermenistan güçlerinin füze saldırısında yıkılan binalardan birinin önünde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, Başsavcı Yardımcısı Elçin Memmedov, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Azerbaycan'daki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk de yer aldı.

Saldırılarla ilgili bilgi verilen katılımcılar, yıkılan binanın önüne çiçek bıraktı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlik sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermeni güçlerin Azerbaycanlı sivillere karşı saldırılarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bağcı, Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillere ve askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaret sonrasında Gence Başsavcılığında, Ermeni güçlerinin Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarına ilişkin brifing verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov, burada yaptığı konuşmada, Erivan yönetiminin Hocalı Soykırımı dahil Azerbaycan'a karşı işlediği suçları inkar ettiğini söyledi.

Memmedov, Gence'ye yapılan saldırıların ise bazı Ermeni yöneticilerce itiraf edildiğini belirterek "Şimdi Erivan yönetimi sanki böyle bir şey olmamış gibi davranıyor. Ermenistan'ın işlediği suçlarla ilgili tüm bilgiler ilgili uluslararası kuruluşlara gönderildi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün ilgili raporunda Ermenistan'ın savaş kurallarını ihlal ederek sivillere saldırdığı kayıtlara geçti. Fakat bazı devletler bu saldırıya karşı suskunluk sergiliyor." dedi.

- ERMENİSTAN GÜÇLERİ 93 AZERBAYCANLI SİVİLİ KATLETTİ

Azerbaycan Başsavcı Yardımcısı Elçin Memmedov da 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın savaş alanından uzak 17 ilini ve 3 şehrini hedef aldığını bildirdi.

Memmedov, 44 gün süren savaşta Ermeni güçlerin saldırılarında 11'i çocuk 27'si kadın 93 sivilin yaşamını yitirdiğini, 454 sivilin yaralandığını bildirdi.

14 binden fazla yapının füze ve topların hedefi olduğunu bildiren Memmedov, saldırılarda oluşan zararın tutarının 47 milyon manattan fazla zarar olduğunu kaydetti.

Gence Valisi Bayramov, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük 2'nci kentini füzelerle hedef alarak kaos oluşturmak istediğini belirterek "Fakat Genceliler korkmadı ve yumruk gibi oldu." ifadelerini kullandı.

- ERMENİSTAN'IN GENCE'YE SALDIRILARI

2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusu savaş alanından 60 kilometre mesafede yerleşen Gence'ye balistik füzelerle 5 kez saldırı düzenlendi.

11 Ekim ve 17 Ekim 2020'de düzenlenen saldırılarda 3 apartman isabet alarak tamamen yıkıldı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 10'u kadın toplam 26 sivil yaşamını yitirdi. Ermeni güçlerin Gence'ye saldırılarında 66'sı kadın, 48'i çocuk 175 sivil de yaralandı.