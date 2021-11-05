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Dünya

Genelkurmay Başkanı Shaptala: Bayraktar TB2'lerin sayısını artıracağız

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Shaptala, Bayraktar insansız hava araçlarının sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti.

5 Kasım 2021 Cuma 19:51 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:51
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, 1+1 TV kanalına yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA'larına değindi.

Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılmasıyla ilgili Shaptala, "Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.

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