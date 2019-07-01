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Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması: Panik yapacak durum yok

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. 

  • DHA
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Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu. 
 
KKTC´de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye´ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye´den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.
 
SURİYE´YE UYARI
 
Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.
 
Başbakan Ersin Tatar da "Suriye´den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.
 
Saat 10.10´da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu  toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.
 

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