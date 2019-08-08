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General Hüseyin Selami: İran'la savaşırlarsa İsrail'in çöküşü olacak

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, 'ABD ve müttefikleri İran'la savaşmayı seçerse, bu karar geri dönüşü olmayan bir 'İsrail çöküşü' olacak.' dedi.

  • star.com.tr
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Perşembe günü İran'ın Kirmanşah eyaletindeki askeri bir toplantıda konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ve kuracağı koalisyona destek vereceğini açıklayan İsrail'i sert bir dille tehdit etti.
 
Selami, İran düşmanlarının herhangi bir savaş kararı sonucunda Siyonist rejimin hayatta kalmasını tehlikeye atacaklarını ve ardından İsrail için geri dönüşü olmayan bir çöküş geleceğini bildiğini söyledi.
 
Devrim Muhafızları komutanı Selami konuşmasında, ''Siyonist resjim ve bazı müttefikleri bugün savaş için bir istek göstermiyorlar. Çünkü gerçekleştiğinde topraklarına taşınacağını biliyorlar dedi. Düşman biliyor... Bir çatışma durumunda kendilerini tehdit edebilecek “Suriye, Lübnan, Filistin ve başka yerlerde” direnişçi bir güç yaratıldığını biliyor.'' dedi.
 
''ŞEYTANLAR KOALİSYONU''
 
ABD ile Birleşik Krallık tarafından kurulmaya çalışılan deniz koalisyonuna ''Ortadoğu'daki “şeytanlar koalisyonu” şeklinde atıfta bulunan Selami, İran’ın Batı’nın büyük güçleriyle savaşa girdiğini, “maksimum seiyede siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Selami bu baskıları psikolojik operasyonlar, kültürel saldırılar, ekonomik krizler, güvenlik tehditleri ve askeri tehditler olarak sıraladı.
 
Salı günü İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ABD öncülüğündeki koalisyonu istihbarat ve diğer konularda desteklediğini açıkladı. 

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