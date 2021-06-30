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Dünya

General Şangariha rest çekti: Hiçbir tehdit veya sindirmeyi kabul etmeyeceğiz

Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, ülkesinin hiçbir tehdit veya sindirmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 07:09
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Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, ülkesinin hiçbir tehdit veya sindirmeyi kabul etmeyeceğini, ülkenin itibarını zedelemeye, güvenlik ve toprak bütünlüğüne dokunmaya çalışanlara karşı vereceği tepkinin acımasız ve kararlı olacağını söyledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Cezayir sınırındaki bölgeyi kapattığını açıklamasından birkaç gün sonra Şangariha, Libya sınırındaki bir askeri bölgeyi ziyaret etti.

Bölgede askerlere hitap eden Şangariha, Cezayir'in, bölgedeki önemli konumundan hareketle komşu ülkelerde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimleri desteklemeye çalıştığını ve hala da çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cezayir'in, hiçbir tarafın tehdidini veya sindirmesini kabul etmediğini ve etmeyeceğini, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir tarafa boyun eğmeyeceğini kaydeden Şangariha, "İktidar olmaya heveslenenleri ve tüm tarafları, Cezayir'in itibarına, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermemeleri konusunda güçlü bir şekilde uyarıyoruz. Onlar, kendilerine vereceğimiz yanıtın sert ve belirleyici olacağını bilsinler." ifadesini kullandı.

Hafter milislerini destekleyen "Libya Alhadath" televizyon kanalı 19 Haziran'da Hafter milislerinin Libya Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini, burada dolaşma yasağı getirildiğini belirtmişti.

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