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Dünya

Gensoru önergesi kabul edildi! İran'da Ekonomi Bakanı görevinden uzaklaştırıldı

İran'da ekonomik sorunlar karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti görevinden uzaklaştırıldı.

AA2 Mart 2025 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Gensoru önergesi kabul edildi! İran'da Ekonomi Bakanı görevinden uzaklaştırıldı
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İran Meclisi, Ekonomi Bakanı Himmeti hakkında verilen gensoru önergesini kabul etti.

Himmeti hakkında verilen önerge, açık oturumda 6 saat süren tartışmaların ardından oylamaya sunuldu. Önerge, 89'a karşı 182 oyla kabul edildi. 1 milletvekili çekimser kaldı. Böylece, Himmeti, Meclis'ten güvenoyu alamayarak, görevinden azledildi.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Himmeti hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması 19 Şubat'ta 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmişti.

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