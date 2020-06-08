AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 07:11 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 07:15

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Minneapolis Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı.

Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender ise "Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor.'' dedi.

Bender, polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis departmanının tasfiyesine sıcak bakmıyor ve reform öneriyor ancak Minneapolis Kent Konseyindeki çoğunluğun kararını veto edemiyor.

Ülke genelinde yaklaşık iki haftadır süren protestolarda göstericiler, polis şiddetine karşı polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesini talep ediyor.