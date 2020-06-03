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Dünya

George Floyd'un ölümüne neden olan polisin eşi boşanma davası açtı

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin boşanma davası açtı. Soyadını değiştirmek isteyen Kellie Chauvin, polis memuru eşinden nafaka talep etmedi.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:59
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ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve dünya çapında düzenlenen gösterilerle protesto edilmesinin ardından, Floyd'u öldüren polisin eşi evliliğini bitirme kararı aldı. Kellie Chauvin'in 28 Mayıs'ta; kocasına üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede ölüme sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı gün kocasını terk ederek mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Kellie Chauvin, 10 yıldır evli olduklarını ve evliliklerinin kurtarılması mümkün olmayan bir durumda olduğunu belirtmiş.

NAFAKA TALEP ETMEDİ

Soyadını değiştirmek isteyen Kellie Chauvin, polis memuru eşinden nafaka talep etmedi. Mülteci kampından kaçan Laoslu bir ailenin kızı olan Kellie Chauvin, Cuma günü George Floyd'un ailesine başsağlığı dilemişti ve olaydan büyük üzüntü duyduğunu söylemişti.

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