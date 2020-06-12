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Dünya

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis bir milyon dolardan fazla 'emekli ikramiyesi' alacak

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in (44) suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 16:28 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 16:28
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ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), geçtiğimiz gün ilk kez hakim karşısına çıkmasının ardından Chauvin ile ilgili emekli ikramiyesi alacak mı? sorusu gündeme geldi. Chauvin'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı. ABD medyasının haberine göre, Chauvin’in cinayetten hüküm giymesi halinde bile 50 yaşında emekli olabileceği ve 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alabileceği aktarıldı. Chauvin’in avukatının konuya ilişkin açıklama yapmadığı ifade edilirken, Minnesota Halk Çalışanları Emeklilik Birliği sözcüsü, “Ne yönetimimizin ne de çalışanlarımızın emeklilik haklarını azaltma, reddetme veya iptal etme yetkisi var” dedi.

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