George Santos ihraç edildi

Dolandırıcılık ve kara para aklamanın da içinde bulunduğu 23 suçtan yargılanan Santos hakkında Temsilciler Meclisinde oylama yapıldı.

Santos'un, 114'e karşı 311 oyla Temsilciler Meclisi üyeliği düşürüldü.

ABD Temsilciler Meclisinden ihraç edilen altıncı kişi olarak tarihe geçen Santos, partisinden 105 Cumhuriyetçi temsilcinin de aleyhinde oy kullanmasıyla Temsilciler Meclisi üyeliğini kaybetti.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Santos hakkında, "zimmete para geçirme, sahte beyan" gibi birçok iddiaya yer veren 56 sayfalık raporunu geçen hafta açıklaması, 35 yaşındaki Temsilcinin koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlandı.

Santos, başkent Washington'daki Kongre binası önünde dün yaptığı basın açıklamasında, "Eğer Temsilciler Meclisi beni ihraç etmek isterse, bu, kurumun birçok üyesinin mahvolması anlamına gelecektir. Çünkü bu, gelecekte onların peşini bırakmayacak." ifadelerine yer vermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson daha önce yaptığı açıklamada kullandığı, "Şahsen bazı konularda gerçek çekincelerim var. Bir emsal oluşturulabileceğinden endişe duyuyorum." sözleriyle Santos'un ihracına karşı olduğunu belli etmişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİNCE SORUŞTURULUYORDU

New York'tan 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, daha sonra yalan beyanda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmiş, NYU yetkilileri ise üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım.' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, Santos'un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarıyla ilgili tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle mart ayından beri Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyordu.