George Soros'u Nazilerin elinden Macar 'Schindler' kurtarmış

MailOnline'ın Macaristan, İsveç ve ABD'de yürüttüğü araştırma sayesinde Soros'un gençlik yıllarına dair birçok yeni ve çarpıcı ayrıntıya ulaşıldı.

Hayatını riske atma pahasına George Soros'u Budapeşte'deki evinde barından Miklos Prohaszka'nın kimliği 74 yıl anonim olarak kaldıktan sonra ortaya çıktı.

Miklos Prohaszka'nın kızı yaptığı açıklamada, ailesinin Yahudileri korumak için hayatını ortaya koyan az sayıda Macar aileden biri olduğunu ve Yahudi çocukları saklamak için tek bir kuruş almayı reddettiğini belirtti.

MailOnline'a yaptığı açıklamada, Nazi işgali sırasında el konulan ve bir Yahudiye ait mülkte yaşamaya devam ettiğini, at sürdüğünü ve oldukça iyi şekilde beslendiğini doğruladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hristiyan rolü yaparak kurtulan Yahudi iş adamı, Yahudi sahibi çıkarıldıktan sonra el koyduğu mülkler hakkında suçluluk hissetmediğini aktardı.

'KARA ÇARŞAMBA'NIN MUTLAK KAZANANI

Döviz spekülatörü Soros, ünlü "Kara Çarşamba" (İngiliz otoritelerinin döviz rezervi tükenmek üzereyken sterlinin desteklenmesi bırakıldı ve sterlin sert bir kayıp yaşadı. Bu kaybın yaşandığı gün İngiltere için Kara Çarşamba olarak tarihe geçti) öncesinde almış olduğu 10 milyar dolar değerinde sterlin borç almış ve bu parayı sterlinden çok daha değerli hale gelen Alman markı almak üzerine kullanınca bir günde milyarder olmuştu.

SOROS'UN BABASI TRİVADAR, 2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BÜTÜN AİLEYİ FARKLI BÖLGELERE YOLLAMIŞ

Nazi rejiminin 1944'de Macaristan'ı işgali öncesinde orta sınıf mensubu ailesiyle birlikte Tuna nehri üzerindeki Lupa adasında bir kır evinde babası Tivadar, annesi Elizabeth ve erkek kardeşi Paul ile birlikte yaşıyordu.

Nazi işgali sırasında, baba Tivadar, ailesinin güvenliği için aile bireylerini farklı yerlere gönderdi. Eşinin batı Macaristan'daki Balaton gölü yakınlarında saklandığı sırada Trividar ise bir mobilya mağazasında saklanmaktaydı.

O dönem Kiss Sandor isimini taşıyan Soros ise, babası Tivadar'ın kendisini koruması için para ödediği Baufluss olarak da bilinen Baumbach adlı kişinin idaresine verildi.

YAHUDİLERE AİT MÜLKLERE EL KOYDUĞU İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Dönemin Macaristan Tarım Bakanlığında Soros'un babası ile birlikte çalışan Baumbach, aynı zamanda ölüme yollanan Macaristan vatandaşı Yahudilerin sahip olduğu mülklerin envanterini çıkaran bir Nazi iş birlikçisiydi.

Ünlü milyarder 1998 yılında verdiği bir röportajda konu hakkında, "Ben sadece seyirciydim. Yahudilere ait mülklere el konulmasında bir rolüm yok" açıklamasında bulunmuştu. Soros'un Baumbach ile yaşadığı bölgede, eski bir okul arkadaşı tarafından görülmesi üzerine saklanmak için yeni bir yer bulma ihtiyacı ortaya çıkmış, bunun üzerine ise Baumbach'ın Tarım Bakanlığında emrinde çalışan memurlardan biri olan Miklos Prohászka öne çıkarak Soros'u Budapeşte'de bulunan evinin gizli odasında saklayabileceğini söyledi.

Soros'un, Baumbach'a envanter çıkarma konusunda yardım ettiği iddiasını reddettiği biliniyor.

'SOROS BİRÇOK BAKIMDAN TUHAF BİRİ'

Daha sonra Soros, Baumbach'ın aksine alkol kullanmayan ve Yahudilere ait mülklerin gaspında rol almayan biri olan Prohaszka'nın evine taşındı ve savaşın bitimine kadar o evde Prohaszka ailesi tarafından misafir edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Prohaszka'nın kızı, "Annem ve babam onun hayatını korumak için hayatlarını riske attılar. Soros'un yaptığı bir açıklamada, Yahudilere ait mülklere el konulmasından ötürü suçlu ve kötü hissetmediğini söylediğini duyunca bunun çok garip olduğunu düşündüm. Soros birçok bakımdan tuhaf biri" yorumunda bulundu.

(Sputnik)