İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gerapetritis, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü
Dünya

Gerapetritis, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Gerapetritis, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü
ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamaya göre, Gerapetritis ile Mustafa arasındaki görüşmede Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki gelişmeler, uluslararası katılımla gerçekleştirilen Ürdün'deki Gazze konulu konferansın sonuçları ile Avrupa ve Arap dünyasının ortak eylemleri ele alındı.

Açıklamada, Gerapetritis'in ateşkesin derhal sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, sivillerin korunması, insani koridorların açılması ve Gazze'nin yeniden inşası için bir plan hazırlanması ihtiyacını vurguladığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.