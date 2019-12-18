Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı... Her şey bir gecede değişebilir

star.com.tr 18.12.2019 09:57 - Güncelleme: 18.12.2019 10:10

Gerasimov, NATO'nun Baltıklar, Polonya ve Karadeniz bölgesindeki büyük ölçekli savaş tatbikatlarını hızlandırması, büyük bir çatışmaya hazır olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Gerasimov açıklamasında, ''Tatbikatlar, NATO'nun birliklerini büyük bir askeri çatışmaya girmesi için bilinçli bir şekilde eğittiğini gösteriyor.'' dedi.

Rus komutan, ABD'nin askeri gücünü Rus sınırlarına doğru genişletmenin yanı sıra, Moskova'nın ulusal güvenliğine tehdit eden balistik füze rampalarını Avrupa'da yaymaya devam ettiğini belirtti.

''BATI MEDYASI ALGI YAPIYOR''

Gerasimov, Rusya'nın normal şeffaf ve savunmacı bir şekilde yaptığı askeri oluşumların, Batı'nın medya organları ve hükümetleri tarafından 'barışı tehdidi' olarak ele alındığını ve karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

''RUSYA BOŞ OTURMUYOR''

Rusya'nın, ABD ve NATO askeri birikimi karşısında boş bir şekilde oturmadığını belirten Gerasimov, mevcut hava savunma sistemlerini atlatabilen yeni silahlar geliştirildiğini hatırlattı. Bunlardan, havadan fırlatılan hipersonik füze olan Kinjal'ın Kuzey Kutbu da dahil bir dizi testi başarıyla tamamladığını doğruladı.

''HER ŞEY BİR GECEDE DEĞİŞEBİLİR''

2050 yılına kadar büyük bir savaşın patlayabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Gerasimov, bağımsız aktörlere siyasi, ekonomik ve bilgi baskısı nedeniyle durumun “istikrarsız” olmasına rağmen, bir savaş için acil bir koşulun olmadığını söyledi.

Gerasimov açıklamasının devamına, ''Ancak, dünyadaki mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, bu bir gecede değişebilir. Bu koşulların kontrolden çıkıp büyük ölçekli bir çatışmaya dönüşebilecek krizleri ortaya çıkarabileceğini göz ardı edemeyiz'' sözlerini de ekledi.

Bu durumu göz önünde bulundurarak, Batı ile Rusya arasında gerginliği yatıştırmanın önemine değinen Gerasimov, ''Böylece düşmanca tehlikeli askeri olayların önüne geçebiliriz.'' dedi.