Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Gazze toplantısıyla ilgili İsrail medyası itirafta bulundu.

The Jerusalem Post, Türkiye'nin davet edilmediği toplantının bahsedildiği gibi kritik bir zirve olmadığını yazdı.

İsrail basınına göre görüşmede herhangi bir karar alınmayacak. Gazeteye konuşan kaynaklar, "Erdoğan'ın olmadığı masada karar çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, görüşmelerin yalnızca istişareyle sınırlı kalacağı, sahadaki dengeleri etkileyecek bir sonuç ortaya çıkmayacağını açıkladı.

Toplantıya ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dahil üst düzey askeri ve siyasi yetkililer de katılmadı.