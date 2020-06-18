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Dünya

Gerçeği yıllar sonra itiraf etti: Süleymani'yi kokpitte sakladık, Suriye'ye yasak yük taşıdık

İran havayolu şirketi Mahan Air'in eski pilotu Emir Esedullahi, 2013'te Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de bulunduğu sivil uçakta Suriye'ye 'yasak yük' taşıdıklarını açıkladı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:59
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Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "Eheyat" haber sitesinde yayımlanan hatıratında Esedullahi, "Haziran 2013'te aralarında Süleymani'nin de yer aldığı 200 yolcu bulunan uçakta 7 ton yasak yükü Suriye'ye götürdük." ifadelerini kullandı.

- SÜLEYMANİ'Yİ KOKPİTTE SAKLADIK

Uçağın Irak hava sahasına girdiği sırada kontrolü ABD güçlerinde olan Bağdat Havaalanına inişe zorlandığını aktaran Esedullahi, Süleymani'yi yardımcı pilot kıyafetiyle kokpitte saklayarak ABD askerlerinin denetiminden kurtardıklarını belirtti.

Iraklı yetkililere rüşvet vererek uçaktaki yükün kontrol edilmesini engellediğini ifade eden Esedullahi, Suriye'ye taşıdıkları "yasak yükün" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Mahan Air, Suriye iç savaşında bu ülkeye asker ve mühimmat taşımakla suçlanıyor.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

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